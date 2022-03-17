У ході бойового зіткнення окупанти втекли від українських військовослужбовців, кинувши зброю та техніку / фото Facebook
У ході бойового зіткнення окупанти втекли від українських військовослужбовців, покинувши свою зброю та техніку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України на Facebook.
"У ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку. Нашим захисникам дісталися трофеї — БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", — мовиться у дописі.
Зауважується, що все "ціленьке і придатне для бойових завдань".
"Відтепер з них битимуть колишніх господарів", — констатували у Генштабі.
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