Трофеями стали БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра".

У ході бойового зіткнення окупанти втекли від українських військовослужбовців, покинувши свою зброю та техніку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України на Facebook.

"У ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку. Нашим захисникам дісталися трофеї — БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", — мовиться у дописі.

Зауважується, що все "ціленьке і придатне для бойових завдань".

"Відтепер з них битимуть колишніх господарів", — констатували у Генштабі.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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