Наразі в Пентагону немає конкретних рішень у цьому напрямку, але США "активно залучені" в переговори, які тривають.

Наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 21 березня, інформує CNN.

"Це тривалі переговори, які ми маємо не тільки з цією країною (Словаччиною), але з багатьма іншими про те, як надати Україні типи захисного озброєння, в тому числі засоби протиповітряної оборони дальньої дії, про які ми знаємо, що їм буде зручно їх використовувати, на яких вони вчилися і вже мають на озброєнні, і як це можна посилити", – сказав він, відповідаючи на питання про візит міністра оборони США Ллойда Остіна до Словаччини днями та про надання Україні військової допомоги.

За словами Кірбі, наразі в Пентагону немає конкретних рішень у цьому напрямку, але США "активно залучені" в переговори, які тривають.

"Ми б хотіли зробити це якомога швидше, але очевидно, є суверенні рішення, які мають ухвалити інші держави. Це системи, які вони мають для власної оборони. тож вони мають продумати, чи можуть їх надати і як швидко", – пояснив він.

Нагадаємо, США вже почали відправку нової партії зброї, проте вона ще не прибула в Україну.

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