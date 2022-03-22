Наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.
Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 21 березня, інформує CNN.
"Це тривалі переговори, які ми маємо не тільки з цією країною (Словаччиною), але з багатьма іншими про те, як надати Україні типи захисного озброєння, в тому числі засоби протиповітряної оборони дальньої дії, про які ми знаємо, що їм буде зручно їх використовувати, на яких вони вчилися і вже мають на озброєнні, і як це можна посилити", – сказав він, відповідаючи на питання про візит міністра оборони США Ллойда Остіна до Словаччини днями та про надання Україні військової допомоги.
За словами Кірбі, наразі в Пентагону немає конкретних рішень у цьому напрямку, але США "активно залучені" в переговори, які тривають.
"Ми б хотіли зробити це якомога швидше, але очевидно, є суверенні рішення, які мають ухвалити інші держави. Це системи, які вони мають для власної оборони. тож вони мають продумати, чи можуть їх надати і як швидко", – пояснив він.
Нагадаємо, США вже почали відправку нової партії зброї, проте вона ще не прибула в Україну.