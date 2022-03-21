Ці країни також наголошують на необхідності надання гуманітарної допомоги та захисту українських ядерних об'єктів.

Парламентарі 13 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Сьогодні наші друзі - парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великобританії, США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України", - зазначив він.

У заяві, розповів Стефанчук, йдеться про те, що всі ці країни - з Україною і стоятимуть за Україну.

Так, додав спікер, представники різних країн світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. А саме, підтримувати військову та цивільну оборону України - забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України, що можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.

"Надати гуманітарну допомогу - забезпечити доставку продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців. Захистити українські ядерні об'єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Важливо, щоб Росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, США збережуть у таємниці консультації щодо поставок Україні систем протиповітряної оборони.

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