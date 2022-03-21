Парламентарі 13 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
"Сьогодні наші друзі - парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великобританії, США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України", - зазначив він.
У заяві, розповів Стефанчук, йдеться про те, що всі ці країни - з Україною і стоятимуть за Україну.
Так, додав спікер, представники різних країн світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. А саме, підтримувати військову та цивільну оборону України - забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України, що можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.
"Надати гуманітарну допомогу - забезпечити доставку продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців. Захистити українські ядерні об'єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Важливо, щоб Росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій", - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, США збережуть у таємниці консультації щодо поставок Україні систем протиповітряної оборони.