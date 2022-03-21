У Міноборони РФ повідомили про майже десять тисяч загиблих в Україні окупантів.

Міноборони РФ було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло 9861 російських окупантів, що майже вдвічі менше реальної кількості втрат Росії під час війни з Україною.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони РФ було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше…", - зазначив Подоляк.

Такі дані офіційний речник МО РФ Конашенков озвучив у деталях на сторінках російської "Комсомольської правди". Але майже відразу матеріал у виданні було відредаговано.

"З найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленовування фрагмента про масову загибель військовослужбовців РФ. Фрагмент "за даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи…" просто зник. І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду", - написав Подоляк.

Він також залишив посилання на оригінал статті, яку згодом було відредаговано та її архівну версію. "Інтернет усе пам'ятає", - додав Подоляк.

Сьогодні на брифінгу представник Міноборони РФ у Москві Ігор Конашенков заявляв: "Всі розповсюджені паном Подоляком нібито "реальні дані" про втрати військової техніки та особового складу російських збройних сил, у тому числі старших та вищих офіцерів, є пропагандистською брехнею".

Видання "Комсомольська правда" вже повідомило, що цифра в 9861 загиблих з'явилася "внаслідок злому редакційної адмінки".

Нагадаємо, раніше Арестович назвав кількість взятих у полон в Україні строковиків Росії.

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