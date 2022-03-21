Можливі втрати уточнюються.

У Рівненському районі зафіксовано ворожі удари з повітря, можливі втрати уточнюються.

Про це сказав голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у відеозверненні в Telegram.

Він зазначив, що "ворог продовжує біснуватися".

"Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги увечері в Рівненському районі зафіксовано чотири удари з повітря - з трьома ракетами наші Збройні сили України справилися, а четверта... Можливі збитки та руйнування, і втрати уточнюються", - сказав голова Рівненської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, у Києві уламки снаряда впали на житловий будинок - він загорівся.

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