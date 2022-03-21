Наразі немає інформації щодо кількості жертв та постраждалих.

У понеділок, 21 березня, Російська Федерація завдала два ракетні удари по полігону в Рівненській області.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"26-й день війни. Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному із загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари", - заявив він.

На місці працює спеціальна комісія. Деталі обіцяють повідомити згодом.

За даними "Суспільного", удар припав орієнтовно на 2:30.

Нагадаємо, 13 березня 8 російських ракет влучили в розташування Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні у Львівській області.

Внаслідок удару 35 людей загинуло та понад 130 поранено.

За попередньою інформацією, авіаудар було здійснено з акваторії Чорного та Азовського морів. Загалом повітряні сили країни-окупанта випустили близько 30 ракет.

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