Результати чергового контрнаступу ВСУ.

Десантно-штурмові війська Збройних сил України разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнили в області відразу п'ять населених пунктів від окупантів.

Про це командування ДШВ ЗСУ повідомило на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Українські бійці змогли відбити в Запорізькій області села Затишшя, Малинівку, Зелений Гай, Червоне та селище Веселе. Більшість з цих населених пунктів розташовані в Гуляйпільському районі.

"Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові боряться за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину. І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України — це надважливо", — заявили в командуванні ДШВ ЗСУ.

До повідомлення про звільнення п'яти населених пунктів прикріпили кілька фото. На них показується захоплене спорядження ворога і спалена техніка.

Війна Російської Федерації проти України

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