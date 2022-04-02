Треба почекати, коли територія буде розмінована, коли нові обстріли будуть неможливі, пояснив президент.

Президент України Володимир Зеленський просить громадян зачекати з поверненням на звільнені території.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського, поширеному Офісом президента.

Глава держави зазначив, що на півночі країни продовжується відхід окупантів.

"Повільний, але помітний. Десь їх виганяють з боями. Десь вони самі залишають позицію. Після них суцільна катастрофа і дуже багато небезпек. По-перше, бомбардування можуть продовжуватись. По-друге, вони мінують всю цю територію - мінують будинки, мінують техніку. Навіть тіла убитих людей…. Ми просуваємось вперед, обережно. І кожен, хто повертається на цю територію також має бути дуже обережним", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що неможливо зараз повертатись до звичайного життя на тих територіях, які повернули після боїв.

"Ще треба почекати. Почекати, коли наша земля буде розмінована, коли можна буде запевнити вас, що нові обстріли неможливі", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, скільки Україна вже може отримати на повоєнне відновлення. Багато інвесторів підтвердили, що вони будуть заходити в Україну.

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