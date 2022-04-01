Багато інвесторів підтвердили, що вони будуть заходити в Україну.

Україна вже може зараз розраховувати на отримання 400-500 млрд доларів на повоєнне відновлення.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Зараз ми можемо говорити про суму, яку Україна може отримати, між 400 і 500 мільярдів доларів, тобто ми говоримо про 2-2,5 наших річних валових внутрішніх продукта. Але все одно цього буде недостатньо, тому пошук додаткових коштів постійно триває. Ми розуміємо, що багато інвесторів підтвердили, що вони будуть заходити в Україну, але треба разраховувати на контрибуції і репарації, які ми будемо отримувати від Російської Федерації", - сказав він.

За його словами, в цю суму входять активи Центрального банку РФ на суму 300 млрд доларів, які вже були заморожені на Заході. Ще 100 млрд доларів можна отримати від заморожених активів найближчого оточення Путіна - вони будуть об'єднані в матеріальний фонд та під них будуть випущені боргові зобов'язання. Крім цього, очікуються надходженні від міжнародних партнерів та міжнародних інституцій.

Проте цих коштів для повного відновлення не буде достатньо, адже втрати України від російської агресії на сьогодні оцінюються у 1 трлн доларів.

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