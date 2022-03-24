Біля Бердянська у Запорізькій області знищено великий десантний корабель російських окупантів "Орск".
Про це у соціальній мережі Facebook повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
"Біля порту Бердянськ знищено ВДК "Орск" армії окупантів", - йдеться у повідомленні.
Також розміщено відео, на якому видно, як вибухає та палає корабель супротивника.
Нагадаємо, РФ вдерлася на українську територію місяць тому - рано-вранці 24 лютого. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста.
Окупанти у перші дні вторгнення увійшли в Бердянськ. Жителі міста виходили на мітинги проти супротивника і вимагали, щоб військові РФ йшли геть. Люди стояли просто неба з українською символікою, скандували "Україна" та інші гасла й співали гімн нашої держави.
На одній з акцій протесту окупанти почали гамселити активістів.