Секретар РНБО наголосив, що Україна готова до "неподобств, які Росія робила у 2014 році".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російських військ поблизу кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Секретар РНБО вчергове наголосив, що повідомлення іноземних ЗМІ про ситуацію поблизу кордонів України не є новиною для української влади.

"Ми чітко усвідомлюємо, що там відбувається. Кожного дня зранку та ввечері отримуємо відповідні зведення від наших відповідних структур…", - підкреслив Данілов.

Читайте такожВторгнення РФ в Україну призведе до жахливого кровопролиття - посол Британії в ООНЗа його словами, з моменту отримання перших повідомлень про скупчення військ РФ поблизу українських кордонів увага до України стала безпрецедентною.

"Врешті-решт весь світ звернув увагу, що на території нашої країни є війна з Російською Федерації, яка почалася у 2014 році", - зазначив він.

Данілов зауважив, що серед "реальних загроз, які сьогодні існують", є й це скупчення російських військових.

"На сьогоднішній день біля наших кордонів є близько 120 тис. військ РФ. Чи багато це, чи ні? Я не буду говорити, але я точно можу сказати, що цього явно недостатньо для тієї операції, про яку всі кажуть. Чи може Росія вчинити якісь неподобства, які вона робила у 2014 році? Звичайно, може. Чи готова наша країна до цього? Так, ми готові", - сказав він.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post восени, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. У соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії.

У Міноборони України тоді заперечували поширену виданням інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону.

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.