За його словами, подібної концентрації військ не було з часів холодної війни.

Росія зібрала біля кордонів України понад 100 тис. військовослужбовців і подібної концентрації військ не спостерігалося з часів холодної війни.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Бі-бі-сі. При цьому Міллі і міністр оборони США Ллойд Остін заявили, що нової війни можна уникнути, однак у разі якщо вона все ж відбудеться, наслідки будуть найжахливішими.

За словами Міллі, стурбованість США пов'язана з тим, що нічого подібного на своїх кордонах Росія раніше не робила.

"Чи відбувається щось нове? Так, безумовно відбувається - з точки зору того, які російські навчання ми спостерігали в минулому, - сказав генерал. - За масштабом, розмахом і кількістю військових це перевершує все, що спостерігалося останнім часом. Я думаю, щоб побачити щось схоже, доведеться зазирнути досить далеко у часи холодної війни".

"З урахуванням того, які сили зібрані - сухопутні маневрені війська, артилерія, балістичні ракети, військово-повітряні сили, якщо все це разом буде застосовано проти України, відбудеться щось дуже серйозне, що призведе до значної кількості жертв, - зазначив Міллі. - Можете собі уявити, як це буде виглядати в густонаселених районах, біля доріг і так далі. Це може бути просто кошмарно. Може бути жахливо".

При цьому міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що США готові допомагати Україні, в тому числі поставками зброї. Київ вже отримав від Вашингтона чотири партії товарів військового призначення, в тому числі боєприпаси, одноразові гранатомети SMAW-D і ракети протитанкового комплексу Javelin.

"Конфлікту можна уникнути. Для дипломатії все ще є час і місце, - сказав Остін. - Немає ніяких причин, щоб ця ситуація вилилася в конфлікт. (Президент Росії Володимир Путін) може віддати наказ про відведення військ".

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Імовірність вторгнення РФ в Украну

28 січня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тис. військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу. У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально готується до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації на кордонах.

Тим часом, Росія неодноразово відкидала заяви західних країн про її намір напасти на Україну. Однак Москва наполягає, щоб Захід надав їй нові гарантії безпеки в Європі, в тому числі пообіцяв відмовитися від прийняття України в НАТО.

НАТО і США передали Росії офіційну відповідь на її вимоги, в якій по суті відкинули головне: в Північноатлантичному альянсі підкреслили, що НАТО готовий приймати нових членів, і Кремль не має права визначати політику Альянсу в цьому напрямку.