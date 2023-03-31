Бомба пролежала в хліві господаря досить довгий період.

В одному з населених пунктів Херсонської області на приватному подвір’ї знайшли авіаційну бомбу ФАБ-500.

Про це повідомило Міністерство оборони. "Сапери Держспецтрансслужби знищили авіаційну бомбу ФАБ-500, яку було знайдено на одному з приватних подвір’їв у населеному пункті Херсонської області. Бомба пролежала в хліві господаря досить довгий період. На звернення місцевих жителів, команда саперів вивезла вибухонебезпечний предмет у безпечне для людей місце, за межі населеного пункту, і знищила", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вирва, яка утворилася у ході підриву - радіусом 18,5 м та глибиною 6 м, а вибухова хвиля сягає до 1,5 км.

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Що таке ФАБ-500

Ця бомба була розроблена в СРСР. Це 500-кілограмова авіабомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ВПС Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році, а версія М-62 з'явилася у 1962 році і була призначена для зовнішньої лафеті винищувача-бомбардувальника. Бомба некерована, має один носовий запобіжник і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.

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