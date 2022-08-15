Також РФ намагається використати сили так званої "ДНР", щоб захопити території, які їм не вдалося взяти з 2014 року на авдіївському напрямку.

Американський інститут вивчення війни (ISW) назвав напрямки, на яких ведуться найактивніші бойові дії, а також ті, які становлять пріоритет для РФ у війні проти України.

Як йдеться у звіті ISW, окупанти і українські військові ведуть активні бойові дії на таких напрямках: місто Харків і північно-східна частина Харківської області по лінії Ізюм-Слов'янськ; Сіверсько-Лисичанський район; Бахмут; район міст Авдіївка-Донецьк; Південь України.

В ISW зазначили, що ці диспозиції свідчать про те, що Кремль надає перевагу просуванню своїх військ навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська, водночас намагаючись використати активність сил так званої "ДНР", щоб захопити території, які їм не вдалося взяти з 2014 року на авдіївському напрямку.

Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська свідчить про те, що ця територія не в центрі уваги Росії та може бути вразливою перед українськими контратаками.

Скупчення сил ЗСУ у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ. При цьому в ISW зазначили, що склад російських військ уздовж Південного напрямку є відносно різноманітнішим, ніж на інших напрямках.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Українські сили продовжували спроби порушити російські наземні лінії зв'язку, завдаючи ударів по Каховському мосту - єдиному, яким ще могли користуватися окупанти. Як зазначено в звіті Американського Інституту вивчення війни, російські сили не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійних наземних ліній зв'язку.

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