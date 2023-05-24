При цьому він зазначив, що ЗСУ знаходяться в кращій формі.

Російські війська не можуть просуватися на фронті в Україні, оскільки мають погане оснащення і командування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав екс-спецпредставник США в Україні Курт Волкер. Він вважає, що Україна вже завоювала певну перемогу, не давши здійснитися планам російського президента Володимира Путіна знищити державу в цілому.

"Щодо поля бою, то очевидно, що російські збройні сили вже не в змозі просуватися далі. Вони дуже сильно намагалися за останні кілька місяців і взимку, але вони не організовані і не можуть закріплюватися на позиціях", - пояснив Волкер.

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Він назвав причини, за якими росіянам не вдається нічого добитися в Україні: погані оснащення, командування, контроль і координація.

У той же час, за його словами, ЗСУ добре підготовлені і оснащені, інтегровані і знаходяться під потужним командуванням. "Це зіграє вирішальну роль в найближчі місяці, коли Україна буде просуватися далі", - висловив думку Волкер.

Російські окупанти в Україні

Про поганий стан російських окупантів в Україні відомо давно. А після мобілізації восени 2022 року почало страждати ще й оснащення. У британській розвідці сьогодні повідомили, що військове керівництво щосили намагалося підтримувати дисципліну в своїх рядах під час війни в Україні, але їхні проблеми тільки погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.

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