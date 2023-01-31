Повідомляється, що вони навмисно посилають людей через мінні загородження,

На Запорізькому напрямку російські військовослужбовці відправляли мирних людей до позицій Збройних сил України через мінні загородження.

Про це повідомляють у Центрі національого спротиву. За їхніми даними, на українські позиції виходили люди, які залишилися жити на тимчасово окупованих територіях, з пропозицією від окупантів нібито забрати тіла вбитих. Однак після цього окупанти відмовлялися вести перемовини.

"За наявною інформацією від наших військових, людей посилають навмисно через мінні загородження, аби виявити можливі варіанти проходу через мінні загородження. Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільним", - йдеться у повідомленні.

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У Центрі спротиву відзначають, що це свідчить про ще один міжнародний злочин окупаційних військ.

Злочини російської армії

За даними New York Times, російські командири знали про сексуальне насильство окупантів проти мирних українців або навіть заохочували його.

Нещодавно членкиня міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні розповіла про встановлені факти сексуального насильства проти дітей з боку окупантів.

Восени міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Росію у злочині проти людства.

Нагадаємо, що станом на середину грудня повідомлялося про 49 219 кримінальних проваджень щодо російських військовослужбовців.

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