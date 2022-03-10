В результаті атаки супротивника, зокрема, зруйновано меблевий цех.

Вночі російські військові здійснили кілька авіаударів по Коростеню, одна людина загинула, двоє травмувалися.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Опівночі 10 березня у м. Коростень Житомирської області внаслідок авіаційного удару по території цілісного майнового комплексу сталося руйнування будівлі різного призначення та станції технічного обслуговування автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зруйнованих будівлях виникли пожежі. Внаслідок вибухів одна особа загинула та дві отримали травми.

Також внаслідок авіаудару у Коростені сталося руйнування приватного гаража та меблевого цеху. Зазнали пошкоджень багатоквартирний двоповерховий та одноповерховий житлові будинки, адміністративна будівля та водогін. Загиблих та травмованих наразі немає.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Житомир, Київ, Чернігів та Маріуполь.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини повідомляли, що з початку війни Росії проти України вже зафіксовано загибель 516 цивільних.

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