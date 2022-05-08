Росіяни змінили тактику через масову відмову мешканців Маріуполя розбирати завали, і тепер пропонують робити це за російські рублі.

У Маріуполі російські окупанти через так звані "центри зайнятості" набирають місцевих жителів для розбору завалів і діставання тіл загиблих.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Він зазначив, що окупанти змінили тактику через масову відмову людей розбирати завали, і тепер пропонують робити це за російські рублі.

"У зв'язку з масовою відмовою людей працювати на розібранні завалів, окупанти змінили тактику. Тепер за роботу на завалах обіцяють сплачувати гроші в рублях. Навіть, відкрили "центри зайнятості". Сюрреалізм на марші - центр зайнятості по діставанню трупів з під завалів. Розум відмовляється складати ці картинки разом, але на сьогодні це реалії життя Маріуполя", - повідомив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя також зазначив, що росіяни пропонують за цю роботу від 10 до 32 тисячі рублів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Петро Андрющенко заявив, що учасники розбору завалів знаходили під будинками близько 100 трупів. За його словами, реальні цифри людських втрат по Маріуполю можуть не співпадати з офіційними, що є наразі.

13 квітня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що за попередніми даними адміністрації Донецької області, у місті Маріуполі на той момент загинуло вже від 20 до 22 тисяч громадян.

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