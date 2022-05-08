Захисники Маріуполя почуваються у певному сенсі покинутими, а значною підтримкою для них була б дружня авіація, яка б'є по ворожих позиціях.

Захисники Маріуполя не отримують жодної допомоги і залишилися з ворогом сам на сам.

Про це на брифінгу з території заводу "Азовсталь" заявив офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко.

"У нас все ще є провізія, зброя..., зокрема, артилерія, яку ми не можемо використовувати наразі через близькість ворога, але Росія продовжує її використовувати. Але всі наші ресурси обмежені, наші життя обмежені...", - зазначив він.

Самойленко наголосив, що захисники Маріуполя не отримують жодної допомоги і залишилися з ворогом сам на сам.

"У нас все ще є вода, є наша амуніція, є наша особиста зброя, і ми будемо боротися до кращого завершення ситуації", - наголосив військовий.

Також він запевнив, що полк "Азов" має наказ захищати Маріуполь і боротиметься так довго, скільки повинен.

"Ми почуваємося покинутими у певному сенсі... Ми відчуваємо багато підтримки від світової спільноти... Але ви знаєте, що більш підтримуюче? Це дружня авіація, яка б'є по ворожих позиціях", - наголосив він.

Самойленко також зазначив, що підтримкою для бійців на "Азовсталі" буде успішне командування операцією на півдні Україні, зокрема у Херсоні, Бердянську, Мелітополі.

"Ми робимо свою роботу, хоча деякі політики не виконують свою роботу. Ми дали можливість людям виконувати їхню роботу... Ми блокуємо велику кількість ворожих військ... Як довго ми зможемо боротися? Ти можеш боротися у двох режимах: скільки зможеш і скільки буде треба, скільки ти повинен. Ми маємо наказ захищати Маріуполь і ми боротимемося так довго, скільки ми повинні", - підкреслив військовий.

Як повідомляв УНІАН, російські війська оточили Маріуполь у перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну.

1 травня почалась евакуація цивільних, які переховувались у бомбосховищі на "Азовсталі".

3 травня російські окупанти почали штурмувати завод. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і задіяв величезну кількість піхоти. Також рашисти змогли прорватися на територію "Азовсталі".

Нині росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати "Азовсталь", за ніч було більш як 25 ворожих вильотів, у тому числі з бомбардувальників. Ворог працює ствольною артилерією, танками, мінометами, піхота окупантів намагається штурмувати територію заводу, також працюють ворожі снайпери.