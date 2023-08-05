Легіон "Свобода Росії" голосно заявив про себе в травні - початку червня поточного року рейдом на територію Російської Федерації.

Як тільки-но керівництво Легіону "Свобода Росії" ухвалить рішення про необхідність проведення військової операції на території Росії, операцію буде проведено.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник з питань комунікації російської опозиції і Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, зазначивши, що громадяни РФ, які воюють у Збройних силах України, готуються до повалення в Росії путінського режиму.

Легіон "Свобода Росії" голосно заявив про себе в травні - початку червня поточного року рейдом на територію Російської Федерації, зайнявши прикордонні села в Бєлгородській області РФ і вступивши в бій зі Збройними силами РФ. Проте, за словами Барановського, зараз Легіон взяв тактичну паузу та займається нарощенням чисельності свої рядів.

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"Ми взяли тактичну паузу. Зараз головне завдання - наростити чисельність наших рядів. Після походів в Бєлгородську область РФ був величезний сплеск, прийшло багато заявок від бажаючих приєднатися до легіону. Але процес обробки цих заявок дуже повільний, тому що серед добровольців можуть бути люди, заслані російськими спецслужбами", - заявив Барановський.

Він наголосив, що люди, які виявили бажання вступити до лав легіону проходять ретельну перевірку.

"Проводяться дуже ретельні перевірки документів претендентів, перевірка на детекторі брехні, розмови з психологом. Важливо, щоб добровольці були дійсно ідейні і мотивовані. Щойно керівництво легіону ухвалить рішення, що час проводити військову операцію на території Росії, вона буде проведена", - заявив Барановський.

Ознайомитися з повним текстом інтерв'ю можна тут.

Легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобо́да Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського агресора. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України.

Рейди російських добровольців на територію РФ

На початку червня 2023 року російські добровольці, що воюють на боці України, розпочали другий етап операції в Бєлгородській області: вони зайшли в район прикордонного Шебекіно, регулярна армія втратила контроль над населеним пунктом.

Легіон "Свобода Росії" спільно з "Російським добровольчим корпусом" заходили в прикордонне село Нова Таволжанка. Численні відео, поширені бійцями, демонстрували їхні зіткнення з армією РФ в прикордонних районах.

8 липня 2023 року російські добровольці анонсували черговий рейд на територію РФ. Російські бійці заявили, що прагнуть звільнити всю територію РФ.

"Наступного місяця чи близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію", – сказав командир легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков, відомий як "Цезар".

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