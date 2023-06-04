В двох морях посилився шторм, на бойовому чергуванні 12 кораблів без "Калібрів".

Військові повідомили про різкі зміни у корабельному угрупованні ворога, які перебувають в Чорному морі.

За даними оперативного командування "Південь", в Чорному та Азовському морях наразі посилився шторм. Судячи з усього, через це зникли кораблі з "Калібрами".

"Ракетоносії ще опівночі заведено до пунктів базування, на чергуванні залишається 12 кораблів", - розповіли в командуванні "Південь".

Відео дня

Ситуація у морях

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 червня у Середземному морі вперше за тривалий час зафіксовано зміни у корабельному угрупуванні РФ

3 червня відбулися зміни в акваторії Чорного моря: зменшилась кількість ракетоносіїв – на бойовому чергуванні перебувало два надводних кораблі з 16-ма "Калібрами" на борту. За даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі був один ворожий корабель без ракет, в Середземному - до семи ворожих кораблів, з яких – один носій "Калібрів".

Станом на 4 червня Росія втратила під час війни в Україні 18 кораблів та катерів.

Вас також можуть зацікавити новини: