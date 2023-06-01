У Чорному морі залишаються три ракетоносії.

У Середземному морі вперше за тривалий час зафіксовано зміни у корабельному угрупуванні РФ, повідомляє командування Військово-Морських сил ЗС України.

Станом на 10:40 четверга, 1 червня, в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 7 ворожих кораблів, але ракетоносіїв немає. Тривалий час в акваторії чергував один ракетоносій, раніше російських кораблів з "Калібрами" у Середземномор’ї було значно більше.

Водночас в Азовському морі – без змін: один корабель окупантів без ракет.

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"В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16", – повідомляє прес-центр.

В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що в Чорному морі кількість ракетоносіїв учора надвечір було зменшено до двох підводних, але вночі ворог повернув на чергування надводний корабель. Рівень ракетної загрози залишається дуже високим.

Росія тривалий час розташовує свої ракетоносії в Середземному морі, але не завдає з них ударів по Україні. В січні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що Туреччина, країна-член НАТО, контролює протоки з Чорного в Середземне море згідно з конвенцією Монтре та не допускає російські кораблі.

Ворожі ракетоносії у морі - що треба знати

31 травня зранку спостерігались зміни ворожого угруповання в Чорному морі: на бойовому чергуванні було 9 кораблів, серед яких – три ракетоносії, в тому числі два підводних. Загальний залп "Калібрів" складав 16 одиниць.

У Середземному морі у складі російського угруповання перебував ракетоносій з чотирма "Калібрами".

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