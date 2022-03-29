На перехопленнях чутно прямі вказівки про знищення кількох українських сіл.

Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення розмов окупантів, які свідчать про масові порушення законів та звичаїв війни в Україні.

Як повідомляє прес-служба СБУ, відомство фіксує настільки багато подібних випадків, що воєнне вторгнення РФ "можна характеризувати як каральну операцію зі знищення мирних українців".

Зокрема, СБУ як приклад наводить перехоплені у Тростянці (Сумська область) розмови між двома офіцерами окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник".

За оперативною інформацією СБУ, "Венец" – командир 4-тої танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович, а "Ратник" – його підлеглий, командир одного з підрозділів.

"Ось як просто рашистський м’ясник віддає наказ, щоб знищити українське село: "Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны", - наводять цитату в СБУ.

Своєю чергою, "Ратник", скаржачись на те, що воїни ЗСУ "поливали" окупантів вогнем, повідомляє, що здійснив удар по житловим кварталам: "Они сейчас опять обидятся и будут работать".

На це командир відповідає прямою вказівкою про знищення ще двох українських сіл.

Раніше в РФ визнали плачевність ситуації через війну в Україні. Служба безпеки перехопила розмову одного із загарбника з батьками.

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