Із запису, який опублікували силовики, зрозуміло, що російських військових направили в Україну без бойового досвіду.

СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків.

Про це відомство повідомляє в своєму Telegram-каналі, опублікувавши перехоплену телефонну розмову окупантів.

"Все наши машины, нах*, осталось 2 машины, 2 танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус", – розповідає один окупант іншому.

З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки. Повідомляється, що даний окупант брав участь у бойових діях на території Миколаївської області.

"Поки кулі не наздогнали, в окупантів ще є 2 шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, ЗСУ збили крилату ракету окупантів у Миколаївській області.

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