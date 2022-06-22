Ліквідовано близько 10 бойових броньованих машин, живу силу противника та знищено декілька складів боєприпасів.

На Південнобузькому напрямку українські захисники здійснюють авіаудари по позиціях ворога.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів. Водночас, здійснював вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Таврійське, Шевченкове, Киселівка, Квітневе. Завдав авіаудару поблизу Білої Криниці.

"Ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснюють авіаудари по ворожих позиціях. Ліквідовано близько 10 бойових броньованих машин, живу силу противника та знищено декілька складів боєприпасів. Успішно продовжує бойову роботу і наша артилерія", - йдеться у повідомленні.

Російський агресор продовжує блокування цивільного судноплавства. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Раніше стало відомо, що ЗСУ завдають успішних ударів, позбавляючи Росію контролю над акваторією Чорного моря. Зокрема, українські військові завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний і по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

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