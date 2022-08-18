За словами експерта, Путін ніяк не може визнати, що його армія виявилась неспроможною.

Президент РФ Володимир Путін ніколи не оголосить загальну мобілізацію в країні.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Загальну мобілізацію він (президент РФ Володимир Путін - ред.) ніколи не оголосить. Події в Криму це підтверджують. Він боїться визнати, що це воєнні удари. Спочатку він усе списував на пожежну безпеку. Потім у РФ зрозуміли, що це повне безглуздя і зараз вони списують вже на британські спецслужби, навіть не на українські. Вони бояться. Тому мобілізацію він ніколи не оголосить, бо війна втрачає популярність серед населення. І друге, він не може визнати, що друга у світі непереможна армія не змогла подолати 22-гу в світі українську армію", - пояснив Жданов.

Що стосується вербування, то за словами експерта, воно також не має і не матиме успіху.

"Вербування великих успіхів також не має. За 6 місяців війни вони змогли завербувати 13 тис. білорусів, за різними даними, 16-40 тис. сирійських найманців немає тут - ніхто не схотів їхати. 100 тис. із КНДР теж немає", - зазначив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов нагадав, що російський диктатор Путін любить символіку, тому в дні державних свят України - 23-24 серпня - можливі масовані ракетні удари з боку РФ.

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