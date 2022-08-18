У Кремлі дуже хочуть оголосити про відновлення Радянського союзу.

Російський президент Володимир Путін, ймовірно, хоче 22 грудня оголосити про відтворення Радянського союзу.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв'ю сайту ТСН.ua.

На його думку, такий варіан розвитку подій цілком можливий, оскільки Путін полюбляє числа - різні сакральні дати, свята чи ювілеї.

Втім, тут є "дуже гарний запобіжник" - його колега, білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко, наголосив Жданов.

"Це головна проблема Путіна. Чому? Тому що Лукашенко не погоджується на інтеграцію Білорусі з Російською Федераціїєю. Він не хоче втручати білоруську армію у цю війну на стороні Росії. Чому? Тому що на цьому тримається його влада. Поки він самостійно ухвалює рішення і тримає армію під собою, то сидить у кріслі президента Білорусі. Як тільки поступиться або армією, або суверенітетом республіки, то він на цьму посту перебувати точно не буде. Його або власні еліти скинуть за таку зраду, або його скине Путін, бо Лукашенко стане головною його проблемою", - пояснив експерт.

Він наголосив, що у Кремлі дуже хочуть оголосити про відновлення Радянського союзу.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня екс-очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка зазнає падіння восени цього року.

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