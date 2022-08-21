Жданов також додав, що росіяни формують добровольчі батальйони, але коли вони будуть сформовані поки невідомо.

Російські військові хочуть відволікти увагу ЗСУ від тимчасово окупованого Криму, саме тому посилили атаки на інших напрямках.

Про це в ефірі телеканалу Freedom сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Я думаю, що вони будуть посилювати угруповання. До речі, я думаю, що це посилення на Харківському напрямку - це може бути відволікаючий маневр, для того, щоб ми спрямували увагу туди і зайнялися Харківським напрямком. Вони, нібито створюють загрозу Харкову, але сил протиснути нашу оборону в них немає", - зазначив експерт.

"Я думаю, вони будуть намагатися відволікти увагу від Криму у будь-який спосіб", - підкреслив експерт.

Жданов також додав, що росіяни формують 50 національних добровольчих батальйонів, але строк формування цих батальйонів поки невизначений, хоча раніше передбачалося, що вони будуть готові до середини серпня.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня військовий експерт ОлегЖданов висловив думку, що російські окупанти можуть спробувати втекти з правобережної частини Херсонської області, один з варіантів - покинути його вплав через пошкодження мостів через Дніпро.

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