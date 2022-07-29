За словами експерта, Луганщину звільнятимуть під час військової контрнаступальної операції на Сході України.

Луганська область буде звільнена ЗСУ так само, як і інші окуповані області.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі.

За словами експерта, Луганщину звільнятимуть під час військової контрнаступальної операції на Сході України.

"Особливостей ніяких не буде. Наскільки я розумію, головне завдання буде – пройти лінію оборони, яка була за Мінськими угодами", – зазначив він.

Жданов пояснив, що саме на цій лінії збудовані міцні укріплення російських військ.

"Цілком можливо, що можемо піти не "в лоб" на цю лінію оборони, а іншими напрямками, з півдня або півночі. Але в будь-якому випадку, якихось особливостей (звільнення. – ред.) Луганської чи Донецької області я не бачу. Особливість може бути лише в угрупуванні російських військ, його здатності, бажанні і можливості оборонятися на тому чи іншому напрямку. І особливість полягатиме, наскільки масштабним буде контрнаступальна операція ЗСУ: або це буде контрнаступ на декількох напрямках, або почергово – спочатку на одному напрямку, потім на іншому. Тому Луганщина буде звільнена так само, як і інші окуповані області", – висловив думку експерт.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Олег Жданов заявив, що стратегія звільнення тимчасово окупованого Херсона від російських загарбників шляхом їх "змору" дає результати і досить успішні. Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять місто вже до кінця літа.

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