За його словами, у цю літню кампанію росіяни не мають ні сил, ні можливостей не те, щоб піти на Одесу, а навіть утримати Херсон і весь південь.

Єдина можливість російських окупантів піти на Миколаїв та Одесу буде лише за умови підписання якоїсь мирної угоди та у разі відпочинку.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів полковник запасу, який перебував у полоні в 2014 року Роман Світан.

"Якщо ми зараз підпишемо якісь мирні договори, дамо їм перепочинок, то через кілька місяців, можливо, з весни вони зможуть знову перебудуватися і вдарити – виконати завдання, яке вони на початку ставили", – висловив думку експерт.

За його словами, у цю літню кампанію росіяни не мають ні сил, ні можливостей не те, щоб піти на Одесу, а навіть утримати Херсон і весь південь.

"Війна – це математика. Виходячи з фактів, пов'язаних із кількістю техніки, особового складу, логістики перекидання військового комплекту, російські війська не мають можливості не те, щоб піти на Миколаїв та Одесу, а навіть утримати південь України", – пояснив Світан.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Світан назвав кількість окупантів, які можуть опинитися в оточенні на Херсонщині. Експерт зазначив, що в оточенні може перебувати до 15 тис. російських окупантів. "Це багато, але без боєкомплекту, ремонту машин і резерву - це угруповання приречене", - сказав полковник запасу.

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