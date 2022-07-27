На Одещині затримали чоловіка за незаконний продаж вогнепальної зброї.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що в ході слідчо-розшукових дій поліцейські встановили 47-річного мешканця Усатівської ОТГ, який продавав нелегальну зброю. Даний факт слідчі поліції задокументували під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.
За фактом незаконного поводження зі зброєю правоохоронці розпочали провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. В якості речових доказів поліцейські вилучили реалізовану фігурантом гвинтівку Мосіна та гроші, отримані за неї. Зброю чоловік продав за 35 тис. грн. Усе направили на експертизу.
Наразі поліцейські затримали реалізатора в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході слідства буде встановлено походження нелегальної зброї.
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