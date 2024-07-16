Лікарні переповнені пораненими росіянами.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що на Харківському напрямку армія РФ не має успіху, але ворожі підрозділи постійно поповнюються резервами та у ЗСУ сподіваються на дозвіл атакувати аеродроми противника, звідки злітають літаки з авіабомбами.

Як заявив він в ефірі телеканалу "Еспресо", наразі бойові дії мають високоінтенсивний характер. "Це означає, що противник має угрупування, а також необхідну кількість резервів для того, щоб постійно проводити ударні штурмові дії. Після того як Сили оборони України вибили росіян із зайнятих позицій, вони намагаються контратакувати. Противник зазнає численних втрат у живій силі, а також у техніці", - наголосив Федоренко.

За його словами, навіть у пабліках росіяни скаржаться на те, що лікарні на території РФ переповнені їхніми пораненими військовослужбовцями, але росіяни поповнюють втрати, користуючись резервами.

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"Не зважаючи на це (втрати – УНІАН), за рахунок резервів, вони ці втрати поповнюють. Плюс додатково противник використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби різної ваги. Й на поточний момент їм вдається це робити максимально інтенсивно. Але всьому є початок, і всьому обов'язково настане кінець, зокрема і ворожій авіації", - сказав Федоренко.

Він додав, що українські військові сподіваються, що Україна отримає дозволи від західних партнерів – бити високоточною зброєю по військових об’єктах вглиб РФ. Тоді ЗСУ зможуть ударити, зокрема, по аеродромах РФ, звідки й злітають літаки з авіабомбами.

Командир батальйону "Ахіллес" також додав, що на Харківщині працює низка бригад Сил оборони, які тримають відтинок, працюючи у повній взаємодії та підтримці. Результат цього - противник успіху на певному відтинку немає.

Харківський напрямок

Як повідомляв УНІАН, 15 липня біля міста Куп'янськ Харківської області російські окупанти здійснили "катастрофічну атаку". За даними Forbes, противник пішов в атаку на щонайменше п'яти гольф-карах, завантажених піхотою, ворожі транспортні засоби підірвали українські воїни, "зупинивши атаку і, ймовірно, завдавши важких втрат росіянам.

Йшлося, що, намагаючись замінити знищену бронетехніку новою бронетехнікою - або нещодавно збудованою, або знятою з тривалого зберігання, Кремль оснащує дедалі більше підрозділів транспортними засобами цивільного зразка, включно з квадроциклами Desertcross 1000-3 китайського виробництва. Також - китайськими та білоруськими мотоциклами для бездоріжжя.

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