Росія під час атаки використовувала гольф-кари, поділилися журналісти.

Триває війна в Україні, і в понеділок, 15 липня, чи незадовго до цього, біля міста Куп'янськ Харківської області російські окупанти здійснили "катастрофічну атаку".

Противники пішли в атаку на щонайменше п'яти гольф-карах, завантажених піхотою, ворожі транспортні засоби підірвали українські воїни, "зупинивши атаку і, ймовірно, завдавши важких втрат росіянам", пише Forbes.

"Намагаючись замінити знищену бронетехніку новою бронетехнікою - або нещодавно збудованою, або знятою з тривалого зберігання - Кремль оснащує дедалі більше підрозділів транспортними засобами цивільного зразка, включно з квадроциклами Desertcross 1000-3 китайського виробництва, а також китайськими та білоруськими мотоциклами для бездоріжжя", - наголошується в статті.

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Журналісти зазначили, що вороги на мотоциклах і квадроциклах не мають шансів на успіх у протистоянні з захисниками України, що окопалися, яких підтримують артилерія і дрони.

"Посилення броні на квадроциклах і мотоциклах за допомогою антидронних кліток, схоже, не дуже допомагає, оскільки додаткова броня сповільнює і без того недостатньо потужні транспортні засоби, роблячи їх більш уразливими для інших форм української вогневої потужності", - наголошується в матеріалі.

Важливі новини України щодо війни - сьогодні це варто знати

Уранці 16 липня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що вчора на Куп'янському напрямку супротивники п'ять разів атакували українських воїнів. Наші захисники, зокрема, відбивали ворожі штурми в Харківській області біля Петропавлівки.

Росіяни зазнають дуже серйозних втрат на нашій землі в техніці та живій силі. Загальні втрати ворога на 16 липня 2024 року серед живої сили становлять приблизно 561 тисячу 400 загарбників. Крім того, Росія втратила велику кількість техніки, зокрема знищено 15862 бойові броньовані машини та 8227 танків.

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