Олександр Новіковський назвав три причини, чому війна триватиме ще не менше трьох місяців.

Щоб викинути російських окупантів з України, потрібна злагодженість усіх ліній фронту, допомога людей на тимчасово захоплених територіях та вміле поводження із західним озброєнням. Ці три фактори почнуть працювати разом не раніше, ніж через три місяці. Тому країну вдасться звільнити в кращому випадку в середині жовтня.

Думкою щодо термінів, коли українські захисники видворять ворога, поділився військовослужбовець ЗСУ Олександр Новіковський в ефірі "Радіо НВ".

"Я думаю, що найменше — три місяці, чому? Скажу очима військового. По-перше, потрібна злагодженість всіх ліній фронту, всіх батальйонів і наявних бригад. По-друге, потрібно, щоб ті люди, які там, зрозуміли, що від них залежить все, вони повинні зробити все для того, щоб викинути [ворога], це моральний дух. Він високий, але його треба ще підняти, щоб всі розуміли, що це наш шанс і наш переможний поклик до того, щоб викинути це неподобство", — заявив Новіковський.

А третьою причиною військовослужбовець ЗСУ назвав необхідність освоїти західне озброєння і почати ефективно використовувати його на фронті. На навчання потрібен час, і це теж відтягує початок контрнаступу.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що закінчення війни до кінця 2022 року — це "абсолютно реалістичний план". За словами чиновника, ЗСУ зможуть як мінімум вийти на рубежі до 24 лютого.

В Росії теж заявллти про завершення війни до 2023-го. Однак нещодавні коментарі офіційної представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової свідчать про намір агресора продовжувати свої спроби захопити Україну.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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