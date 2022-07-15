За його словами, закінчення війни до кінця цього року реальне, якщо партнери будуть продовжувати допомагати.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що закінчити війну до кінця року абсолютно можливо.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"Це можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план - звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року", - заявив міністр.

Проте Україна має зрозуміти, що війна не завершена.

"І хто вступив в партію "тих, які завершили війну", не праві абсолютно. Треба навчитися відновлювати свої економічні ресурси, платити податки, працювати у стані війни", - додав міністр.

За його словами, закінчення війни до кінця цього року реальне, якщо партнери будуть продовжувати допомагати.

"Коли вони повірили, що перемога України - абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії). Це серйозний загальносвітовий проект", - розповів Резніков.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що події, які ознаменують переломний момент у війні проти Російської Федерації, очікуються вже з початку серпня. Бойові дії до кінця року знизяться до мінімуму.

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