В МЗС країни-окупанта заявили, що "спецоперація" триватиме до досягнення "цілей".

Російська Федерація має намір продовжувати війну проти України до виконання поставлених цілей.

Про це на брифінгу 14 липня заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Одіозна представниця дипвідомства наголосила, що всі прагнення США та їхніх союзників зміцнити боєздатність України нібито даремні.

"Як би не намагалися Сполучені Штати Америки та їхні союзники зміцнити боєздатність київського режиму, як неодноразово заявляло російське керівництво, "спеціальна військова операція", яку проводиться Росією, буде продовжена і всі поставлені керівництвом країни цілі та завдання будуть виконані", – сказала Захарова.

Водночас Захарова не уточнила, які саме цілі має на увазі, оскільки росіяни постійно їх змінюють.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що амбіції Кремля стали скромнішими у війні проти України. Тепер максимальна мета - захоплення Слов'янська у Донецькій області.

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