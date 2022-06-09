"Передумови до цього вже є", кажуть в РФ.

Депутат Держдуми РФ з Чечні Адам Делімханов, відзначений Путіним медаллю за участь у війні проти України, очікує на її завершення до кінця року.

Про це він розповів в інтерв'ю російському пропагандистському агентству "РИА Новости".

"Сподіваємося (на закінчення до кінця року - УНІАН). Я думаю, більше тривати не буде. Закінчення, звісно, рано, на мій погляд. ... Я впевнений, що кінець буде цьому всьому, і всі ті передумови до цього, вони вже є", - заявив він.

Також Делімханов заявив, що чеченські підрозділи залишаться в Україні і на Донбасі "до закінчення спецоперації".

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи прогноз Делімханова, розпливчасто заявив: "Завдання визначені, їхнє виконання означатиме завершення спецоперації".

Зазначимо, 26 квітня Путін надав Делімханову звання Героя Російської Федерації з врученням знака особливої відзнаки - медалі "Золота Зірка" за його участь у війні проти України.

Як писав УНІАН, раніше в ОПУ заявили, що війна з Росією може припинитися в будь-який момент.

За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну і перемогу зважаючи на кількість своїх людей.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

За словами іншого радника голова ОПУ, Михайла Подоляка, "якщо рахувати по накопиченій зброї, війна може затягнутися на термін від двох до шести місяців".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що, за оптимістичними прогнозами, повномасштабну війну Росії проти України реально припинити ще цього року.

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