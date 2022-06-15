Чоловік продовжить підготовку українських захисників доти, поки вистачить заощаджень.

Громадянину Естонії Максиму - 29 років. Після повномасштабного вторгнення РФ до України він звільнився з армії НАТО, щоб власним коштом навчати українських захисників.

"Україна зараз воює за всю Європу. Я вважаю себе естонцем, але залишити Україну теж не зміг", - розповів Максим у сюжеті ТСН.

Чоловік зізнається, що після звільнення з армії НАТО він втратив право на військову пенсію. Та, додає він, це - ніщо, адже в Україні люди втрачають свої будинки.

"Передаю їм (українським захисникам, - УНІАН.) мінімум вогневої підготовки, тактики. Намагаюся якнайбільше навчити їх координувати свої дії з іншими підрозділами. Це проблема росіян, що вони взагалі не координовані. Це просто маса, яка пре грубою силою", - каже екс-військовий НАТО.

Після навчання українські бійці боронитимуть Україну на полі бою.

"Зараз я навчив п'ятдесят осіб, а ці п'ятдесят навчать ще п'ятдесят. Це скільки хлопців залишаться здоровими та повернуться додому", - підсумовує Максим.

Раніше колишній головнокомандувач (1997 – 2000 р.) союзними силами США та НАТО Веслі Кларк заявив, що Альянс має втрутитися, щоб зупинити війну в Україні.

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