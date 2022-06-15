Останній транш військової допомоги Україні був недостатнім, Україна нині суттєво недоозброєна.

Для НАТО настав час зрозуміти - або Альянс виходить за окреслену територію, або припиняє свою діяльність.

Таку позицію висловив колишній головнокомандувач (1997 – 2000 р.) союзними силами США та НАТО Веслі Кларк щодо нинішнього стану подій на російсько-українському фронті, пише "Голос Америки".

За словами генерала у відставці, щоб зупинити російську агресію проти України, необхідне пряме втручання сил НАТО.

"Ідея Генерального секретаря Йєнса Столтенберга, яка сьогодні знайшла підтримку, що НАТО не може нічого зробити, якщо не буде прямої атаки, ця ідея була знівельована іще у 90-х роках. Настав час повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання НАТО", - зазначив Кларк.

"Можливо, певна коаліція держав могла би вступитися. Також було б чудово, якби вони потенційно мали підтримку ООН. Але станом на зараз увесь Альянс наврядчи піде на такий крок. Хоча особисто я підтримав би це рішення", - заявив Філіп Брідлав, генерал армії США у відставці, командир об’єднаних збройних сил НАТО в Європі 2013—2016 років.

За словами Брідлава, зараз США мають посилити свою участь і надавати більше озброєння Україні. Він також вважає, що останній транш військової допомоги Україні був недостатнім. Україна нині суттєво недоозброєна. Протиставлення сил вимірюється у "співвідношенні 10 до одного", - стверджує генерал у відставці.

Раніше стало відомо, що перша техніка від США по ленд-лізу повинна прибути в Україну десь через 2-3 тижні.

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