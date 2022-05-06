З 24 лютого російська армія втратила в Україні 83 засоби ППО, 199 літаків та 155 гелікоптерів.

Військово-повітряні сили Росії зазнали значних втрат в Україні, але мають ще чимало техніки і продовжать її використовувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив під час брифінгу.

"Ворог зазнав відчутних втрат. Втім, чимало техніки у Росії ще є. І не треба мати якісь ілюзії, що він її не буде застосовувати. Треба готуватися, треба озброюватися", - сказав він.

При цьому Ігнат додав, що невдовзі Україна завдяки ухваленому в США закону про ленд-ліз отримає потужне технологічне озброєння, яке дозволить "швидко розставити пріоритети як в небі, так і на землі".

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат США ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня цей закон ухвалила Палата представників США.

Закон покликаний прискорити передачу військової техніки, зброї та озброєння шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого окупаційна армія втратила в Україні 83 засоби ППО, 199 літаків та 155 гелікоптерів.

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