'Щиро вважає, що керує світом': в ОП оцінили візит Путіна в Курську область

Візит Путіна в Курську область був розрахований в першу чергу на самого російського диктатора.

Візит Путіна в Курську область був розрахований в першу чергу на самого російського диктатора. Про це в ефірі "Freedom" заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Не на внутрішнього споживача – йому це не треба. У нього немає середовища, на яке потрібно впливати. У них немає потреби в таборі головному вертухаю комусь щось доводити. Там немає конкурентної політики, свободи слова. І пропагандисти працюють, аби працювати", – сказав Подоляк.

Він додав, що для Путіна не має значення, чи вплине ця поїздка на внутрішнього споживача. Адже у разі потреби, він спокійно може використати силову вертикаль для подавлення будь-якого інакомислення.

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"Тому все, що відбувається в Курській області. Все, що відбувається на його селекторних нарадах. Це театр для одного глядача, в якому він сам грає головну роль. Путін сам для себе це все ставить. Він щиро вважає, що керує світом. І йому це дуже симпатизує. Як він приходить і каже, що всіх буде вирізати", – додав Подоляк.

Візит Путіна в Курську область: що відомо

Напередодні президент РФ Путін приїхав у Курську область у воєнній формі та зробив низку заяв. Зокрема, він провів там нараду з командуванням, яке доповіло, що російська армія нібито "звільнила 86% території Курської області, яку займали ЗСУ".

Також начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що втрати Сил оборони України на Курщині нібито "становлять 67 тисяч людей". Водночас Путін дав доручення створити "зону безпеки" для Росії вздовж кордону.

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