Російський диктатор провів у Курській області нараду з командуванням.

Російський диктатор Володимир Путін уперше з часу заходу Збройних сил України на територію Курщини приїхав у регіон. Кадри його візиту публікують російські ЗМІ.

Зазначається, що російський правитель у Курській області зустрівся з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим та провів нараду з командуванням. Путін і Герасимов зробили низку заяв.

Герасимов повідомив, що російська армія нібито звільнила 86% території Курської області, яку займали ЗСУ. Він сказав, що "Київ хотів створити в Курській області стратегічний плацдарм і відтягнути сюди російські сили з Донбасу", але ці плани, мовляв, провалилися.

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Також Герасимов озвучив власну версію втрат ЗСУ в Курській області: за його словами, це 67 тисяч людей.

Він додав, начебто за останні п’ять днів російська армія відбила 24 населені пункти і 259 квадратних кілометрів території в Курській області. За його словами, на окремих ділянках кордону російські війська зайшли на Сумщину.

Тим часом Путін сказав, що завдання російської армії - у найкоротші терміни "розгромити супротивника" на території Курської області. Крім того, він доручив подумати про створення "зони безпеки" вздовж кордону.

Російський диктатор запевнив, що до українських військових, узятих у полон у Курській області, Росія ставитиметься "як до терористів".

Ситуація у Курській області

Як повідомляв раніше УНІАН, 12 березня стало відомо, що російські війська увійшли в Суджу на Курщині, там тривають бої. Зазначалося, що це сталося на тлі того, що росіяни встановили вогневий контроль над дорогою Юнаківка-Суджа - ключовим шляхом до міста з Сумської області.

Видання Forbes повідомило, що українські війська, ймовірно, покидають Курську область на тлі наступу російських сил. Джерела розповіли, що два тижні тому елітна російська група безпілотників порушила українські лінії постачання, і вже зараз основна частина українських підрозділів, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курська, повернувшись на територію України.

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