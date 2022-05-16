Людей, які мали проблеми з законом, більше брати на війну не будуть, вирішила чеченська влада.

У Чечні призупинили набір кадирівців на війну після того, як українська розвідка опублікувала особисті дані майже 2500 бойовиків, набраних чеченською владою.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити" Михайла Ходорковського.

З'ясувалося, що серед кадирівців багато кримінальників і екстремістів, кілька десятків людей з кримінальним минулим. Серед них - "знаменитий на весь Красноярський край шахрай", який відбував 15 років ув'язнення за шахрайство з автомобілями; наркоторговець; особа, що відбувала покарання за замах на вбивство; псевдомінер тощо.

Після публікації ГУР влада Чечні призупинила набір у свої підрозділи, пояснивши це "величезною кількістю людей, які вже виявили бажання воювати проти України".

Водночас в Telegram-каналі, де набирали добровольців, з'явилося повідомлення про те, що людей, які мали проблеми з законом, більше брати на війну не будуть.

За даними ГУР, у вторгненні в Україну брало участь близько 2500 бойовиків з Чечні. Приблизно 100 з них були вбиті, 300 – поранені, понад 60 – втекли з України, кинувши зброю і амуніцію.

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