Також на сьогодні розвідникам відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією.

Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів, в тому числі військового призначення, через територію Грузії за згодою політичного керівництва керівництва країни.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів", – повідомир в ГУР.

Крім того, за даними розвідників, на сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади.

Також в ГУР Міноборони повідомляють, що наразі розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого.

У зв'язку з цим ряд країн Заходу, зокрема США, держави-члени Європейського Союзу, Японія, Австралія, Нова Зеландія ввели проти РФ нові санкції, які в тому числі передбачають запровадження заборони на експорт до Росії товарів військового та подвійного призначення.

У свою чергу 25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії – ні фінансовим, ні економічним.

1 квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна все ж таки приєднується до всіх міжнародних санкцій, введених проти РФ через війну в Україні.

Але вже 3 квітні прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не запроваджуватиме економічні санкції проти Росії.