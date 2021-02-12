Внаслідок кулеметного обстрілу в районі ООС загинув боєць 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Владислав Лященко.
Про це повідомляє прес-служба бригади на своїй сторінці у Facebook.
Владислав Лященко 1996-го року народження загинув увечері 11 лютого внаслідок ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункті.
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«Дуже важко писати такі повідомлення, особливо тоді, коли лише декілька днів тому ми поховали двох наших побратимів. Але на жаль війна знов обірвала ще одне життя, тому із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима», - йдеться у повідомленні.
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