Зокрема, були написані відповідні рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.

В окупованій Горлівці Донецької області 50 мобілізованих відмовились від подальшої участі у війні Росії проти України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника, морально-психологічний стан окупантів вкрай низький. Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях", - йдеться у зведенні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше на окупованій частині Луганської області "мобілізовані" вдалися до бунту через небажання їхати воювати на Донецький напрямок.

Мобілізовані в "Л/ДНР" відмовляються воювати на територіях одне одного й бунтують проти "призову" в ОРДЛО. Існує умовний поділ на "луганських" і "донецьких", де кожна с сторін переконана, що має воювати лише на "своїй" території.

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