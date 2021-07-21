Загалом минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші.

Внаслідок обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український боєць.

Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, з яких 12 обстрілів та 2 прольоти БПЛА.

Окупанти обстрілювали позиції українських військ поблизу Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Зайцевого, Старогнатівки, Гранітного, Пісок, Причепилівки.

Читайте такожРосія перекинула до Криму близько 21 тисячі військових - ДенисоваНа межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Крім того, біля села Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого — задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

З початку доби противник обстріляв позиції Об’єднаних сил біля Авдіївки, втрат немає.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, наголосили у штабі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва