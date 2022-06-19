Унаслідок обстрілів окупаційних військ на Харківщині загинув 73-річний чоловік, ще п'ятьох людей поранено.
Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілів Андріївки та Донця, що в Ізюмському районі, загинув 73-річний чоловік, 4 цивільних отримали поранення. 1 поранений в Чугуєві. Протягом доби також зазнавали обстрілів Дергачівська, Золочівська громади", - зазначив він.
Синэгубов додав, що на Ізюмському напрямку окупанти готують нові спроби наступу в напрямку Слов'янська. "Наші захисники героїчно тримають оборону та завдають окупантам відчутних втрат", - повыдомив голова ОВА.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня російські окупанти обстріляли Харків. Для цього вони використали ракети з тепловими пастками. Під удар потрапила промислова зона міста.