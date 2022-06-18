Постраждали також приватні будинки.

В Харківській області окупанти обстріляли газопереробне підприємство, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки", - зазначив він.

За словами Синєгубова, у результаті обстрілу виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують її.

"Детальну інформацію повідомимо згодом", - уточнив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня російські окупанти обстріляли Харків, вибух прогримів вдень, приблизно о 13:00. Для цього вони використовували ракети з тепловими пастками. Під удар потрапила промислова зона міста.

"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі".

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