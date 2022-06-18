На відео зафіксовано знищення замаскованого складу боєприпасів ворога, а також 4-х плавучих бронетранспортерів МТЛБ.

Збройні Сили України щодня нищать окупантів різними способами. Особливо ефектний – коли підрозділи різних сил співпрацюють одне з одними.

На опублікованому відео добре видно результат поєднання Національної Гвардії України, ДФТГ "Хартія" та доблесної 40-ї артилерійської бригади ЗСУ.

Зокрема на ньому добре видно знищення замаскованого складу боєприпасів, а також 4-х плавучих бронетранспортерів МТЛБ російських загарбників десь на Харківщині.

Довідково: ДФТГ "Хартія" – перший добровольчий батальйон з міста-героя Харкова. З початком війни Росії проти України "Хартія" об’єднала добровольців, щоб допомогти армії протистояти ворогу.

Напередодні на Харківщині також було знищено штаб, склад з боєприпасами і технікою окупантів. Зокрема, гвардійці за допомогою безпілотника виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника.

Ще раніше гвардійці знищили точку радіоелектронної боротьби окупантів. Виявлення РЕБ та корегування вогню по ньому було здійснено за допомогою БПЛА.

За словами очільника Харківщини Олега Синєгубова, російські загарбники не покинуть спроб захопити Харківщину та Харків, адже для них – це важлива стратегічна область – плацдарм й коридор для поповнення військ на Луганській й Донецькій територіях.

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